Patrimoine et Poésie Circuit insolite Troyes Aube

Patrimoine et Poésie Circuit insolite

Patrimoine et Poésie Circuit insolite 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 0.0 Tarif :

Qu’est-ce que la poésie ? Grâce à ce circuit, vous pourrez flâner dans le centre historique de la ville en vous posant cette vaste question, qui peine encore aujourd’hui à trouver une réponse claire. Ce circuit veut s’éloigner des monuments phares de la ville, pour vous faire découvrir les petits détails des bâtiments ou de la ville, ceux que l’on remarque à peine, mais qui donnent tant de charme, tant de poésie à cette ville. A travers les rues, les places, les monuments, vous pourriez être surpris de cette multitudes de détails, dont seuls quelques-uns sont ici recensés. En parallèle de la découverte de ce patrimoine insolite, vous verrez que la poésie française réserve également quelques surprises, et traite parfois de sujets que l’on n’aurait pas imaginé si poétiques…

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English :

What is poetry? With this tour, you can stroll through the city?s historic center and ask yourself this vast question, which is still struggling to find a clear answer. The aim of this tour is to move away from the city?s most famous monuments, and to let you discover the small details of the buildings and the city itself, those that are hardly noticed, but which give this city such charm and poetry. As you explore the streets, squares and monuments, you may be surprised by the multitude of details, only a few of which are listed here. In addition to discovering this unusual heritage, you’ll also find that French poetry has a few surprises in store, and sometimes deals with subjects that we wouldn’t have imagined so poetic?

Deutsch :

Was ist Poesie? Auf diesem Rundgang können Sie durch das historische Zentrum der Stadt schlendern und sich diese große Frage stellen, auf die es bis heute keine klare Antwort gibt. Dieser Rundgang führt Sie weg von den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt, hin zu den kleinen Details der Gebäude und der Stadt, die man kaum bemerkt, die aber dieser Stadt so viel Charme und Poesie verleihen. Wenn Sie durch die Straßen, über die Plätze und an den Denkmälern vorbeigehen, werden Sie vielleicht von dieser Vielzahl an Details überrascht sein, von denen hier nur einige aufgezählt werden. Neben der Entdeckung dieses ungewöhnlichen Erbes werden Sie feststellen, dass die französische Poesie ebenfalls einige Überraschungen bereithält und manchmal Themen behandelt, die man sich nicht so poetisch vorgestellt hätte

Italiano :

Che cos’è la poesia? In questo tour potrete passeggiare nel centro storico della città e porvi questa grande domanda, che ancora fatica a trovare una risposta chiara. L’obiettivo del tour è quello di allontanarsi dai monumenti simbolo della città e di mostrare i piccoli dettagli degli edifici e della città stessa, le cose che non si notano quasi mai ma che conferiscono alla città fascino e poesia. Passeggiando per le strade, le piazze e i monumenti, si può rimanere sorpresi dalla moltitudine di dettagli, alcuni dei quali sono elencati qui. Oltre a scoprire questo patrimonio insolito, vedrete che anche la poesia francese riserva delle sorprese e talvolta tratta argomenti che non avremmo mai immaginato così poetici?

Español :

¿Qué es la poesía? En este recorrido, podrá pasear por el centro histórico de la ciudad y plantearse esta gran pregunta, que aún lucha por encontrar una respuesta clara. El objetivo del recorrido es alejarse de los monumentos emblemáticos de la ciudad y mostrarle los pequeños detalles de los edificios y de la propia ciudad, las cosas en las que apenas se repara pero que dan a la ciudad tanto encanto y poesía. Al pasear por sus calles, plazas y monumentos, le sorprenderá la multitud de detalles, algunos de los cuales se enumeran aquí. Además de descubrir este patrimonio insólito, comprobará que la poesía francesa también reserva algunas sorpresas y a veces trata temas que nunca habríamos imaginado tan poéticos..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-20 par Aube en Champagne Attractivité