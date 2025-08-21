Petit Mont Blanc Courchevel Savoie
Petit Mont Blanc Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Petit Mont Blanc
Petit Mont Blanc Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Offrez-vous le plus beau panorama à 360°, des glaciers de la Vanoise au mont Blanc. Ce sommet tient son nom de sa forme arrondie, semblable à celle de son grand frère, et du gypse qui ressemble à la neige.
+33 4 79 08 00 29
English : Petit Mont Blanc
Enjoy 360° panoramic views from the Vanoise glaciers to Mont Blanc. The peak takes its name from its rounded shape, similar to that of its big brother, and the gypsum that looks like snow.
Deutsch : Petit Mont Blanc
Gönnen Sie sich das schönste 360°-Panorama, von den Gletschern der Vanoise bis zum Mont Blanc. Seinen Namen hat der Gipfel von seiner runden Form, die der seines großen Bruders ähnelt, und dem Gips, der dem Schnee ähnelt.
Italiano :
Regalatevi il più bel panorama a 360°, dai ghiacciai della Vanoise al Monte Bianco. Questa cima prende il nome dalla sua forma arrotondata, simile a quella del fratello maggiore, e dal gesso che ricorda la neve.
Español : Petit Mont Blanc
Regálese el más bello panorama de 360°, desde los glaciares de la Vanoise hasta el Mont Blanc. Esta cumbre toma su nombre de su forma redondeada, similar a la de su hermano mayor, y del yeso que se asemeja a la nieve.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme