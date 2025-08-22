Pierre Châtel PR n°11 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Pierre Châtel PR n°11

Pierre Châtel PR n°11 Place de l’Église 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Calvaire, hêtres séculaires, sentier escarpé et rocher à escalader se succèdent. Cette promenade est à faire avec les grands .

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Pierre Châtel PR n°11

Calvary, age-old beech trees, steep path and rock climbing follow one another. This is a walk for grown-ups.

Deutsch : Pierre Châtel PR n°11

Kalvarienberg, jahrhundertealte Buchen, ein steiler Pfad und ein Felsen zum Klettern folgen aufeinander. Diese Wanderung sollte man mit den Großen machen.

Italiano :

Calvario, faggi secolari, un sentiero ripido e una roccia da scalare. È una passeggiata per adulti.

Español : Pierre Châtel PR n°11

Calvario, hayas centenarias, un sendero empinado y una roca que escalar. Es un paseo para adultos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme