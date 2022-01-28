Plan d’eau de la Cisba (lâchers de truites) Sévérac d’Aveyron Aveyron
Plan d’eau de la Cisba (lâchers de truites) 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie
Fantastique plan d’eau aménagé.
English :
Fantastic landscaped lake.
Deutsch :
Fantastischer angelegter Wasserplan.
Italiano :
Lago fantastico e paesaggistico.
Español :
Lago fantásticamente ajardinado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron