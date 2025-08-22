Poney-club Domaine équestre des Bastides Bruniquel Tarn-et-Garonne

Poney-club Domaine équestre des Bastides

Vignobles & Découvertes Poney-club Domaine équestre des Bastides 2289 route de Gardes 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie

Le Domaine Équestre des Bastides est situé sur les hauteurs des Gorges de L’Aveyron, entre les villages de Bruniquel et de Montricoux, à 15 km de Saint-Antonin Noble Val et à 25 km de l’agglomération de Montauban.

http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr/ +33 6 15 65 49 85

English : Pony club Equestrian domain of the Bastides

The Domaine Equestre des Bastides is located on the heights of the Aveyron Gorges, between the villages of Bruniquel and Montricoux, 15 km from Saint-Antonin Noble Val and 25 km from the city of Montauban.

Deutsch :

Die Domaine Équestre des Bastides liegt auf den Anhöhen der Gorges de L’Aveyron zwischen den Dörfern Bruniquel und Montricoux, 15 km von Saint-Antonin Noble Val und 25 km vom Großraum Montauban entfernt.

Italiano :

Il Domaine Equestre des Bastides si trova sulle alture delle Gole dell’Aveyron, tra i villaggi di Bruniquel e Montricoux, a 15 km da Saint-Antonin Noble Val e a 25 km da Montauban.

Español : Club de ponis Dominio ecuestre de las Bastidas

El Domaine Equestre des Bastides está situado en las alturas de las gargantas del Aveyron, entre los pueblos de Bruniquel y Montricoux, a 15 km de Saint-Antonin Noble Val y a 25 km de la ciudad de Montauban.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme