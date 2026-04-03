PR8 Circuit du Canal de Berry Audes Allier

PR8 Circuit du Canal de Berry

PR8 Circuit du Canal de Berry Magnette 03190 Audes Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du musée du Canal de Berry sur la commune de Audes, ce circuit propose une randonnée complète mêlant chemins de terre, ruisseaux, hameaux et patrimoine. Parfait pour une sortie entre amis ou en famille habituée à randonner.

https://www.valdecher.fr/ +33 4 70 06 63 72

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English :

Starting from the Canal de Berry museum in the commune of Audes, this circuit offers a complete hike combining dirt roads, streams, hamlets and heritage. Perfect for an outing with friends or a family used to hiking.

Deutsch :

Ausgehend vom Museum des Canal de Berry in der Gemeinde Audes bietet dieser Rundweg eine komplette Wanderung mit einer Mischung aus Feldwegen, Bächen, Weilern und Kulturerbe. Perfekt für einen Ausflug mit Freunden oder einer Familie, die an Wanderungen gewöhnt ist.

Italiano :

Partendo dal Musée du Canal de Berry nel comune di Audes, questo percorso offre un mix completo di sentieri sterrati, ruscelli, borghi e patrimonio. Perfetto per una gita con gli amici o per una famiglia abituata a camminare.

Español :

Partiendo del Museo del Canal de Berry, en la comuna de Audes, este sendero ofrece una completa mezcla de pistas de tierra, arroyos, aldeas y patrimonio. Perfecto para una excursión con amigos o una familia acostumbrada a caminar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme