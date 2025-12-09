Pré d’Haut Chapelle-des-Bois Doubs

Pré d’Haut A pieds Difficile

Pré d’Haut Chapelle-des-Bois, Parking départ des pistes 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 15830.0

Une belle randonnée qui vous emmène dans le Mont Noir et vous offre un joli point de vue depuis le refuge du Pré d’Haut

Difficile

English :

A beautiful hike that takes you to the Mont Noir and offers a lovely view from the Pré d’Haut refuge

Deutsch :

Eine schöne Wanderung, die Sie in den Mont Noir führt und Ihnen einen schönen Ausblick von der Berghütte Pré d’Haut bietet

Italiano :

Una bella escursione che porta al Mont Noir e offre una bella vista dal rifugio Pré d’Haut

Español :

Una hermosa excursión que lleva al Mont Noir y ofrece una hermosa vista desde el refugio Pré d’Haut

