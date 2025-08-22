Promenade confort Torrent et lac de La Rosière Courchevel Savoie

Promenade confort Torrent et lac de La Rosière

Promenade confort Torrent et lac de La Rosière Parking du lac de Lac de La Rosière 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ecrin naturel au pied de la vallée des Avals à Courchevel Moriond, ce site exceptionnel est aménagé pour vous accueillir pour un pique-nique ou une promenade familiale.

English : Easy-going walk: mountain stream and lake at La Rosière

Natural setting at the foot of the Vallée des Avals at Courchevel Moriond, this exceptional site has been set up to welcome all-comers for a picnic or an easy walk.

Deutsch :

Als natürliches Schmuckstück am Fuße des Vallée des Avals in Courchevel Moriond ist dieser außergewöhnliche Ort so angelegt, dass er Sie für ein Picknick oder einen Familienspaziergang empfängt.

Italiano :

In un ambiente naturale ai piedi della Vallée des Avals a Courchevel Moriond, questo sito eccezionale è stato progettato per accogliervi per un picnic o una passeggiata in famiglia.

Español :

Un entorno natural a los pies del Valle de los Avales en Courchevel Moriond, este sitio excepcional está diseñado para acogerle para un picnic o un paseo en familia.

