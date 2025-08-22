Quartier Outre-Seille Metz Moselle

Quartier Outre-Seille Adultes A pieds Facile

Quartier Outre-Seille Place Saint-Louis 57000 Metz Moselle Grand Est

Le pittoresque quartier Outre-Seille est resté très médiéval d’aspect. Ses rues tortueuses mènent sur les traces des commerçants et des artisans, tanneurs, ou charrons… Place Saint-Louis XIIIème siècle XVème siècle, Porte des Allemands XIIIème siècle- XVème siècle, Eglise Saint-Eucaire XIIème siècle XVème siècle, Eglise Saint-Maximin XIIème siècle XVème siècle (vitraux de Cocteau), Hôtel de Burtaigne XVIème siècle.

+33 3 87 39 00 00

English :

The picturesque Outre-Seille district is still very medieval in appearance. Its winding streets follow in the footsteps of merchants and craftsmen, tanners and wheelwrights? place Saint-Louis 13th 15th century, Porte des Allemands 13th 15th century, Eglise Saint-Eucaire 12th 15th century, Eglise Saint-Maximin 12th 15th century (Cocteau stained-glass windows), Hôtel de Burtaigne 16th century.

Deutsch :

Das malerische Viertel Outre-Seille ist in seinem Erscheinungsbild sehr mittelalterlich geblieben. Seine verwinkelten Gassen führen auf die Spuren von Händlern und Handwerkern, Gerbern oder Stellmachern jahrhundert 15. Jahrhundert, Porte des Allemands XIII. Jahrhundert 15. Jahrhundert, Eglise Saint-Eucaire XII. Jahrhundert 15. Jahrhundert, Eglise Saint-Maximin XII. Jahrhundert 15. Jahrhundert (Glasfenster von Cocteau), Hôtel de Burtaigne XVI. Jahrhundert.

Italiano :

Il pittoresco quartiere Outre-Seille ha ancora un aspetto medievale. Le sue strade tortuose seguono le orme di mercanti e artigiani, conciatori e carradori? place Saint-Louis XIII secolo XV secolo, Porte des Allemands XIII secolo XV secolo, Eglise Saint-Eucaire XII secolo XV secolo, Eglise Saint-Maximin XII secolo XV secolo (vetrate di Cocteau), Hôtel de Burtaigne XVI secolo.

Español :

El pintoresco barrio de Outre-Seille conserva un aspecto muy medieval. Sus sinuosas calles siguen los pasos de mercaderes y artesanos, curtidores y carreteros.. place Saint-Louis siglos XIII-XV, Porte des Allemands siglos XIII-XV, Eglise Saint-Eucaire siglos XII-XV, Eglise Saint-Maximin siglos XII-XV (vidrieras de Cocteau), Hôtel de Burtaigne siglo XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Système d’information touristique Lorrain