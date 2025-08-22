Randonnée à La Machine / Circuit jaune La Machine Nièvre
Randonnée à La Machine Circuit jaune Place de la Victoire 58260 La Machine Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Un circuit mi ville, mi forêt, alliant balade et découverte avec la possibilité en cours de chemin de pique-niquer ou de se restaurer à l’étang Grenetier. En été, n’oubliez pas votre maillot de bain pour vous rafraîchir ou faire une pause sur la plage de sable ! S’il vous reste du temps, n’hésitez pas à découvrir le Musée de la Mine et le Puits des Glénons avec ses galeries de mine.
This half-city, half-forest trail combines strolling and discovery, with the option of picnicking or eating at the Grenetier pond along the way. In summer, don’t forget your swimsuit for a refreshing swim or a break on the sandy beach! If you still have time, don’t hesitate to discover the Musée de la Mine and the Puits des Glénons with its mine galleries.
Ein Rundgang halb Stadt, halb Wald, der Spaziergänge und Entdeckungen miteinander verbindet und auf dem Weg die Möglichkeit bietet, ein Picknick zu machen oder sich am Étang Grenetier zu stärken. Im Sommer sollten Sie Ihre Badehose nicht vergessen, um sich abzukühlen oder eine Pause am Sandstrand zu machen! Wenn Sie noch Zeit haben, können Sie das Bergwerksmuseum und den Puits des Glénons mit seinen Minengängen besuchen.
Questo percorso, per metà cittadino e per metà forestale, combina passeggiate e scoperte, con la possibilità di fare un picnic o mangiare allo stagno di Grenetier lungo il percorso. In estate, non dimenticate il costume da bagno per una nuotata rinfrescante o una pausa sulla spiaggia sabbiosa! Se avete ancora tempo, non esitate a visitare il Museo della Miniera e il Puits des Glénons con le sue gallerie minerarie.
Este sendero, mitad ciudad, mitad bosque, combina el paseo y el descubrimiento, con la opción de hacer un picnic o comer en el estanque de Grenetier a lo largo del camino. En verano, no olvide el bañador para darse un refrescante chapuzón o descansar en la playa de arena Si aún tiene tiempo, no dude en visitar el Museo de las Minas y el Puits des Glénons con sus galerías mineras.
