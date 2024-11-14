Randonnée Au fil des cascades circuit jaune Oberhaslach Bas-Rhin

Circuit en forêt à la découverte des petites cascades près d’Oberhaslach Soultzbach et Weinbaechel. Elles sont beaucoup moins impressionnantes que leur grande soeur du Nideck (circuit rouge et/ou noir).

English :

Forest tour to discover the small waterfalls near Oberhaslach: Soultzbach and Weinbaechel. They are much less impressive than their big sister of the Nideck (red and/or black circuit).

Deutsch :

Rundgang im Wald zur Entdeckung der kleinen Wasserfälle in der Nähe von Oberhaslach: Soultzbach und Weinbaechel. Sie sind weit weniger beeindruckend als ihre große Schwester am Nideck (roter und/oder schwarzer Rundweg).

Italiano :

Escursione nella foresta alla scoperta delle piccole cascate vicino a Oberhaslach: Soultzbach e Weinbaechel. Sono molto meno impressionanti della sorella maggiore Nideck (circuito rosso e/o nero).

Español :

Excursión por el bosque para descubrir las pequeñas cascadas cercanas a Oberhaslach: Soultzbach y Weinbaechel. Son mucho menos impresionantes que su hermana mayor del Nideck (circuito rojo y/o negro).

