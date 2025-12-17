Randonnée dans le Tallagard La Pastorale Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Randonnée dans le Tallagard La Pastorale

Randonnée dans le Tallagard La Pastorale Parking du tallagard chemin des samboules 13300 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Venez respirer le thym et le romarin, écouter le chant des cigales et vous imprégner de l’authenticité provençale. Le Sentier de la Pastorale vous attend pour une bouffée d’air pur et une immersion culturelle inoubliable !

+33 4 90 56 27 60

English :

Come and breathe in the thyme and rosemary, listen to the song of the cicadas and soak up the authenticity of Provence. The Sentier de la Pastorale awaits you for a breath of fresh air and an unforgettable cultural immersion!

Deutsch :

Atmen Sie Thymian und Rosmarin, lauschen Sie dem Gesang der Zikaden und lassen Sie sich von der Authentizität der Provence anstecken. Der Sentier de la Pastorale erwartet Sie mit einem Hauch frischer Luft und einem unvergesslichen Eintauchen in die Kultur!

Italiano :

Venite a respirare il timo e il rosmarino, ascoltate il canto delle cicale e immergetevi nell’autenticità della Provenza. Il Sentier de la Pastorale vi aspetta per una boccata d’aria fresca e un’esperienza culturale indimenticabile!

Español :

Venga a respirar el tomillo y el romero, a escuchar el canto de las cigarras y a impregnarse de la autenticidad de la Provenza. El Sentier de la Pastorale le espera para un soplo de aire fresco y una experiencia cultural inolvidable

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Salon de Provence