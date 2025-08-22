Randonnée Du buis à la Trézenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Du buis à la Trézenne 49110 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15600.0 Tarif :

Randonnée pédestre de 15.8km au départ de la mairie. À deux pas de la rivière de l’Evre et de son ruisseau La Trézenne. Parcours à travers champs, coteaux escarpés des Mauges, patrimoine naturel et historique. Aire de pique nique et panorama.

http://www.osezmauges.fr/page/du-buis-la-trezenne-la-boissiere-sur-evre-et-st-remy-en-mauges +33 2 41 72 62 32

English :

15.8km hike starting from the town hall. A stone’s throw from the river Evre and its stream La Trézenne. Route through fields, steep Mauges hillsides, natural and historical heritage. Picnic area and panorama.

Deutsch :

Wanderung von 15,8 km ab dem Rathaus. In unmittelbarer Nähe des Flusses Evre und seines Baches La Trézenne. Strecke durch Felder, steile Hänge der Mauges, Natur- und Geschichtserbe. Picknickplatz und Panorama.

Italiano :

15,8 km di passeggiata con partenza dal municipio. A due passi dal fiume Evre e dal suo torrente La Trézenne. Percorso tra campi, ripide colline di Mauges, patrimonio naturale e storico. Area picnic e viste panoramiche.

Español :

Paseo de 15,8 km con salida desde el ayuntamiento. A dos pasos del río Evre y de su arroyo La Trézenne. Recorrido por campos, laderas escarpadas de Mauges, patrimonio natural e histórico. Zona de picnic y vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime