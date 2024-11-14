Randonnée du Nideck au Gensbourg Oberhaslach Bas-Rhin
Randonnée du Nideck au Gensbourg RD 218 67280 Oberhaslach Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :
Découverte du site des ruines des deux châteaux du Nideck, la cascade à proximité, le point de vue du rocher du Hirschfeld et l’ancienne résidence de chasse du Gensbourg, d’abord appartenant aux cardinaux de Rohan puis à l’empereur Guillaume II. Jadis se trouvait au Gensbourg un village détruit en 1522 par les Armagnacs. Désormais lieu privé.
+33 3 88 38 11 61
English :
Discovery of the site of the ruins of the two Nideck castles, the nearby waterfall, the view of the Hirschfeld rock and the former hunting residence of Gensburg, first belonging to the cardinals of Rohan and then to Emperor Wilhelm II. Once upon a time there was a village in Gensburg, which was destroyed in 1522 by the Armagnacs. Now a private place.
Deutsch :
Entdeckung der Ruinenstätte der beiden Nideck-Burgen, des Wasserfalls in der Nähe, des Aussichtspunkts des Hirschfeld-Felsens und der ehemaligen Jagdresidenz Gensbourg, die zunächst den Kardinälen von Rohan und später Kaiser Wilhelm II. gehörte. Früher befand sich in Le Gensbourg ein Dorf, das 1522 von den Armagnacs zerstört wurde. Heute ist es ein privater Ort.
Italiano :
Scoperta delle rovine dei due castelli di Nideck, della vicina cascata, del punto panoramico della roccia di Hirschfeld e dell’antica residenza di caccia di Gensbourg, appartenuta prima ai cardinali di Rohan e poi all’imperatore Guglielmo II. Gensbourg era un villaggio distrutto nel 1522 dagli Armagnacchi. Ora è un luogo privato.
Español :
Descubrimiento de las ruinas de los dos castillos de Nideck, la cascada cercana, el mirador de la roca de Hirschfeld y la antigua residencia de caza de Gensbourg, que primero perteneció a los cardenales de Rohan y luego al emperador Guillermo II. El Gensbourg fue un pueblo destruido en 1522 por los armagnacs. Ahora es un lugar privado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace