Randonnée Grenet

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Grenet 49110 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 8000.0

8 kilomètres de balade à travers la campagne Angevine au départ de Saint-Quentin-en-Mauges et à la découverte du patrimoine historique de la commune.

http://www.osezmauges.fr/page/randonnee-grenet-a-saint-quentin-en-mauges +33 2 41 39 07 07

English :

8 kilometres of walks through the Angevine countryside starting from Saint-Quentin-en-Mauges and discovering the historical heritage of the town.

Deutsch :

8 Kilometer lange Wanderung durch die Landschaft des Angevine, die in Saint-Quentin-en-Mauges beginnt und bei der Sie das historische Erbe der Gemeinde entdecken können.

Italiano :

una passeggiata di 8 chilometri nella campagna angioina partendo da Saint-Quentin-en-Mauges per scoprire il patrimonio storico della città.

Español :

un paseo de 8 kilómetros por la campiña angevina que parte de Saint-Quentin-en-Mauges para descubrir el patrimonio histórico de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime