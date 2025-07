Randonnée La forêt de Chirgoutte Breitenbach Bas-Rhin

Randonnée La forêt de Chirgoutte Breitenbach Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Randonnée La forêt de Chirgoutte

Randonnée La forêt de Chirgoutte 67220 Breitenbach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 4200.0 Tarif :

Cette randonnée vous fera découvrir la forêt de la Chirgoutte, à proximité du Col de la Charbonnière et au pied du Champ du Feu.

http://www.tourisme-valdeville.fr/ +33 3 88 57 11 69

English :

This hike will make you discover the forest of Chirgoutte, near the Col de la Charbonnière and at the foot of the Champ du Feu.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch den Wald von Chirgoutte, in der Nähe des Col de la Charbonnière und am Fuße des Champ du Feu.

Italiano :

Questa escursione vi porterà attraverso la foresta della Chirgoutte, vicino al Col de la Charbonnière e ai piedi del Champ du Feu.

Español :

Esta excursión le llevará por el bosque de Chirgoutte, cerca del Col de la Charbonnière y al pie del Champ du Feu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’informations touristique Alsace