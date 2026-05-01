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Tournoi de belote Breitenbach

Tournoi de belote Breitenbach samedi 16 mai 2026.

Adresse : 31 route du Mont-Sainte-Odile

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Breitenbach

Tournoi de belote

31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Tournoi organisé par le club de basket. Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes 17h. Début du tournoi 18h.   .

31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 78 42 74 

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English :

L’événement Tournoi de belote Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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