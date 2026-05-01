Tournoi de belote Breitenbach
Tournoi de belote Breitenbach samedi 16 mai 2026.
Breitenbach
Tournoi de belote
31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tournoi organisé par le club de basket. Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes 17h. Début du tournoi 18h. .
31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 78 42 74
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English :
L’événement Tournoi de belote Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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