Breitenbach

Tournoi de belote

31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tournoi organisé par le club de basket. Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes 17h. Début du tournoi 18h. .

31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 78 42 74

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English :

L’événement Tournoi de belote Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé