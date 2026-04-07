Breitenbach

Rassemblement de vieilles voitures et motos

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Pour cette onzième édition, les Volkswagen Coccinelle ainsi que les motos Kawasaki seront à l’honneur !

Véhicules exposés de 1889 à 1994 inclus.

Départ de la balade d’environ 80 km durant la matinée. Bourse aux pièces.

Restauration sur place. 0 .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 80 91 03 cdf.breitenbach@gmail.com

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English :

L’événement Rassemblement de vieilles voitures et motos Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé