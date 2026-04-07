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Rassemblement de vieilles voitures et motos Breitenbach

Rassemblement de vieilles voitures et motos Breitenbach dimanche 19 juillet 2026.

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0

Breitenbach

Rassemblement de vieilles voitures et motos

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Pour cette onzième édition, les Volkswagen Coccinelle ainsi que les motos Kawasaki seront à l’honneur !
Véhicules exposés de 1889 à 1994 inclus.
Départ de la balade d’environ 80 km durant la matinée. Bourse aux pièces.
Restauration sur place. 0  .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 80 91 03  cdf.breitenbach@gmail.com

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English :

L’événement Rassemblement de vieilles voitures et motos Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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