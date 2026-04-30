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Procession et messe en plein-air Breitenbach

Procession et messe en plein-air Breitenbach

Procession et messe en plein-air Breitenbach samedi 15 août 2026.

Adresse : rue de l'Eglise

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Breitenbach

Procession et messe en plein-air

rue de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Procession vers la grotte de Breitenbach et messe en plein-air. Verre de l’amitié à l’issue de la célébration. Départ à l’église.   .

rue de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 03 88 

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English :

L’événement Procession et messe en plein-air Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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