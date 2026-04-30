Procession et messe en plein-air Breitenbach
Procession et messe en plein-air Breitenbach samedi 15 août 2026.
Breitenbach
Procession et messe en plein-air
rue de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Procession vers la grotte de Breitenbach et messe en plein-air. Verre de l’amitié à l’issue de la célébration. Départ à l’église. .
rue de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 03 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Procession et messe en plein-air Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Breitenbach (Bas-Rhin)
- Tournoi de belote Breitenbach 16 mai 2026
- Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Breitenbach 5 juin 2026
- Breit’fecht Breitenbach 20 juin 2026
- Rassemblement de vieilles voitures et motos Breitenbach 19 juillet 2026
- Marché aux puces Breitenbach 23 août 2026