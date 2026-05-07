Breitenbach

Apéritif à la ferme

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

Découvrez la ferme Lindgrube. Plateau de fromages et jus de pomme avec dégustation d’eaux-de-vie. .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 67 05 86

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English :

L’événement Apéritif à la ferme Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé