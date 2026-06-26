Informations pratiques

Breitenbach

Karaoké live Festi’Val Passeurs de Musique

rue de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 20:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Rejoignez une expérience musicale participative où le public est invité à chanter en live avec les artistes de L’Ensemble K. Un moment convivial et spontané, entre concert et scène ouverte, où la musique se partage sans barrière. .

rue de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Karaoké live Festi’Val Passeurs de Musique Breitenbach a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé