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AGENDA · Breitenbach

Karaoké live Festi’Val Passeurs de Musique Breitenbach

dimanche 16 août 2026 · Breitenbach

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
rue de l'Eglise
Ville
67220 Breitenbach
Département
Bas-Rhin
Tarif

Breitenbach

Karaoké live Festi’Val Passeurs de Musique

rue de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 20:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Rejoignez une expérience musicale participative où le public est invité à chanter en live avec les artistes de L’Ensemble K. Un moment convivial et spontané, entre concert et scène ouverte, où la musique se partage sans barrière.   .

rue de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59  contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Karaoké live Festi’Val Passeurs de Musique Breitenbach a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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