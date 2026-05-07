Goûter à la ferme Breitenbach
Goûter à la ferme Breitenbach mercredi 8 juillet 2026.
Breitenbach
Goûter à la ferme
Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Venez découvrir la ferme Lindgrube. Dégustation de produits de la ferme deux boules de glace et un verre de jus de pomme. .
Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 67 05 86
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English :
L’événement Goûter à la ferme Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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