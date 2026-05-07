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Goûter à la ferme Breitenbach

Goûter à la ferme Breitenbach mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Breitenbach

Goûter à la ferme

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Venez découvrir la ferme Lindgrube. Dégustation de produits de la ferme deux boules de glace et un verre de jus de pomme.   .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 67 05 86 

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English :

L’événement Goûter à la ferme Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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