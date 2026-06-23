Informations pratiques

Breitenbach

Concert la chanson fait son cabaret Festi’Val Passeurs de Musique

rue de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Plongez dans l’univers intemporel de la chanson française. De Jacques Brel à Boris Vian, en passant par Édith Piaf, redécouvrez des chansons qui ont marqué les générations et continuent de résonner aujourd’hui. .

rue de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Concert la chanson fait son cabaret Festi’Val Passeurs de Musique Breitenbach a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé