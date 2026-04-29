Marché aux puces Breitenbach
Marché aux puces Breitenbach dimanche 23 août 2026.
Breitenbach
Marché aux puces
rue du Stade Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez flâner en contrebas du stade de Breitenbach pour dénicher de bonnes affaires lors de ce marché aux puces.
Restauration et buvette sur place. .
rue du Stade Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 93 55 49
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English :
L’événement Marché aux puces Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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