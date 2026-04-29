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Marché aux puces Breitenbach

Marché aux puces Breitenbach dimanche 23 août 2026.

Adresse : rue du Stade

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Breitenbach

Marché aux puces

rue du Stade Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Venez flâner en contrebas du stade de Breitenbach pour dénicher de bonnes affaires lors de ce marché aux puces.

Restauration et buvette sur place.   .

rue du Stade Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 93 55 49 

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English :

L’événement Marché aux puces Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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