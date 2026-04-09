Breit’fecht Breitenbach
Breit’fecht Breitenbach samedi 20 juin 2026.
Breitenbach
Breit’fecht
31A route du Mont Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez danser jusqu’au bout de la nuit lors du bal Breit’fecht, animé par un DJ !
Une petite restauration (tartes flambées) est prévue sur place. 0 .
31A route du Mont Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 44 27 54
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English :
L’événement Breit’fecht Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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