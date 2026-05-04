Live Game Sur les traces du KHAN Breitenbach
Live Game Sur les traces du KHAN Breitenbach samedi 11 juillet 2026.
Breitenbach
Live Game Sur les traces du KHAN
Chaume des Veaux Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
Voici la combinaison parfaite entre animation extérieure et collation aux bons produits du terroir live game et planchette du terroir.
Stationnement au parking du col du Kreuzweg puis cheminement par le sentier balisé L’Echappée en direction de la Chaume des Veaux. Environ 30 minutes de marche jusqu’au lieu d’animation
Le jeu débute à 10h30 depuis la Yourte un autre monde (durée du jeu environ 1h30).
La restauration sera servi à partir de 12h30 puis balade retour à votre initiative jusqu’aux véhicules.
Live game
Entre jeu de piste et résolution d’énigmes, embarquez pour une aventure dont vous êtes les héros. Votre objectif conduire votre groupe à la rencontre du grand Khan, une quête immersive en terres mongoles. Faites progresser votre clan en explorant l’environnement ! Faites preuve d’ingéniosité et d’astuce pour découvrir des aspects de la vie et de la culture mongole à travers une histoire imaginaire qui vous conduira à la cour du grand Khan !
Animation pour tout public, à partir de 8 ans. Le tarif comprend le jeu ainsi que la restauration. .
Chaume des Veaux Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Live Game Sur les traces du KHAN Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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