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Breit n’bar Breitenbach

Breit n’bar Breitenbach vendredi 26 juin 2026.

Adresse : place de la Batteuse

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Breitenbach

Breit n’bar

place de la Batteuse Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26 2026-07-31

Soirée Biergarten bière pression, petite restauration et animation.   .

place de la Batteuse Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est   contact.abreuvoir@gmail.com

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English :

L’événement Breit n’bar Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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