Breit n’bar Breitenbach
Breit n’bar Breitenbach vendredi 26 juin 2026.
Breitenbach
Breit n’bar
place de la Batteuse Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-31
Soirée Biergarten bière pression, petite restauration et animation. .
place de la Batteuse Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est contact.abreuvoir@gmail.com
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English :
L’événement Breit n’bar Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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