Breitenbach

Breit n’bar

place de la Batteuse Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-31

Soirée Biergarten bière pression, petite restauration et animation. .

place de la Batteuse Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est contact.abreuvoir@gmail.com

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English :

L’événement Breit n’bar Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé