Breitenbach

Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg

place de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Philharmonie est une formation symphonique qui s’attache à rapprocher un public de mélomanes intéressés par la musique symphonique sous tous ses aspects, et des instrumentistes enthousiastes qui joignent leurs efforts au service d’une programmation exigeante, originale et attractive. 0 .

place de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est mairie@breitenbach.fr

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L’événement Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé