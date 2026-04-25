Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Breitenbach
Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Breitenbach vendredi 5 juin 2026.
Breitenbach
Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg
place de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La Philharmonie est une formation symphonique qui s’attache à rapprocher un public de mélomanes intéressés par la musique symphonique sous tous ses aspects, et des instrumentistes enthousiastes qui joignent leurs efforts au service d’une programmation exigeante, originale et attractive. 0 .
place de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est mairie@breitenbach.fr
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L’événement Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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