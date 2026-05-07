Breitenbach

Découverte de la botanique & apéro à la ferme

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-08 2026-08-22

Découverte botanique dans les chemins de Breitenbach et apéritif autour de la ferme Lindgrube. .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 74 24 59

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English :

L’événement Découverte de la botanique & apéro à la ferme Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé