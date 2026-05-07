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Découverte de la botanique & apéro à la ferme Breitenbach

Découverte de la botanique & apéro à la ferme Breitenbach vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Breitenbach

Découverte de la botanique & apéro à la ferme

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-07-03 2026-08-08 2026-08-22

Découverte botanique dans les chemins de Breitenbach et apéritif autour de la ferme Lindgrube.   .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 74 24 59 

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English :

L’événement Découverte de la botanique & apéro à la ferme Breitenbach a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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