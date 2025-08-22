Randonnée Le chemin d’Ischafrède Rieupeyroux Aveyron

Randonnée Le chemin d’Ischafrède

Randonnée Le chemin d’Ischafrède départ sur le parking du cinéma 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

L’histoire d’Ischafrède se confond avec celle de Rieupeyroux dont il fut le fondateur.

Circuit 2 du topoguide entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (édition 2021)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68729-le-chemin-d-ischafrede

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ischafrède’s history merges with that of Rieupeyroux, of which he was the founder.

Circuit 2 of the topoguide entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edition 2021)

Deutsch :

Die Geschichte von Ischafrède vermischt sich mit der Geschichte von Rieupeyroux, dessen Gründer er war.

Rundgang 2 des Topoguides entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021)

Italiano :

La storia di Ischafrède si fonde con quella di Rieupeyroux, di cui è stato il fondatore.

Itinerario 2 della guida entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edizione 2021)

Español :

La historia de Ischafrède se funde con la de Rieupeyroux, de la que fue fundador.

Itinerario 2 de la guía entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edición 2021)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par ADT Aveyron