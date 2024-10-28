Randonnée Le Klosterwald et le château du Honcourt Villé Bas-Rhin

Une promenade à deux pas du centre ville de Villé qui vous permettra de découvrir la forêt Villoise et les différentes ambiances qui en font son charme.

http://www.tourisme-valdeville.fr/ +33 3 88 57 11 69

English :

A walk just a stone’s throw from Villé town center, allowing you to discover the Villoise forest and the different atmospheres that give it its charm.

Deutsch :

Ein Spaziergang in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Villé, bei dem Sie den Wald von Villoise und die verschiedenen Stimmungen, die seinen Charme ausmachen, entdecken können.

Italiano :

Una passeggiata a due passi dal centro di Villé per scoprire la foresta della Villoise e le diverse atmosfere che la rendono così affascinante.

Español :

Un paseo a dos pasos del centro de Villé para descubrir el bosque de la Villoise y los diferentes ambientes que lo hacen tan encantador.

