Randonnée Les biches

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Les biches 49110 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 11700.0 Tarif :

Balade de 11 kilomètres à travers la forêt de Leppo, de chemins creux, de ruisseaux… sentier reposant au coeur de la campagne angevine à seulement 5 minutes du Village Potier et des carrières d’argile du Fuilet.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

11 km walk through the forest of Leppo, hollow paths, streams… a relaxing path in the heart of the Angevin countryside, only 5 minutes from the Potter’s Village and the clay quarries of Le Fuilet.

Deutsch :

11 km lange Wanderung durch den Wald von Leppo, Hohlwege, Bäche… erholsamer Weg im Herzen der Landschaft von Anjou, nur 5 Minuten vom Töpferdorf und den Tongruben von Le Fuilet entfernt.

Italiano :

Una passeggiata di 11 chilometri attraverso la foresta di Leppo, con i suoi sentieri incassati e i suoi ruscelli… un percorso rilassante nel cuore della campagna angioina, a soli 5 minuti dal villaggio Potier e dalle cave di argilla di Fuilet.

Español :

Un paseo de 11 kilómetros por el bosque de Leppo, con sus senderos hundidos y sus arroyos… un sendero relajante en el corazón de la campiña de Anjou, a sólo 5 minutos del pueblo de Potier y de las canteras de arcilla de Fuilet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime