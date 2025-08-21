Randonnée Les Hauts du Doré

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Les Hauts du Doré 49600 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

A proximité du parc animalier Natural’Parc et de la Maison du Potier au Fuilet. Sentier de 5 kilomètres, au calme de la campagne angevine, à travers champs, landes argileuses et plantations de fruitiers.

http://www.osezmauges.fr/page/les-hauts-du-dore-au-puiset-dore +33 2 40 83 57 49

English :

Close to the Natural’Parc animal park and the Maison du Potier au Fuilet. A 5 kilometre long path, in the calm of the Angevin countryside, through fields, clayey moors and fruit plantations.

Deutsch :

In der Nähe des Tierparks Natural’Parc und der Maison du Potier in Le Fuilet. 5 km langer Pfad in der ruhigen Landschaft des Anjou, durch Felder, Lehmheide und Obstplantagen.

Italiano :

Vicino al parco animale Natural’Parc e alla Maison du Potier a Le Fuilet. Un percorso di 5 chilometri, nella pace e nella tranquillità della campagna angioina, attraverso campi, lande argillose e piantagioni di frutta.

Español :

Cerca del parque de animales Natural’Parc y de la Maison du Potier en Le Fuilet. Un sendero de 5 kilómetros, en la tranquilidad de la campiña de Anjou, a través de campos, páramos de arcilla y plantaciones frutales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime