Randonnées à Devay / Circuit Les Appelettes Devay Nièvre

Randonnées à Devay Circuit Les Appelettes A pieds Facile

Randonnées à Devay Circuit Les Appelettes Rue des Sarrasins 58300 Devay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Le circuit Les Appelettes est situé au cœur de la Réserve naturelle Régionale Loire Bourguignonne créée en 2015. Ce sentier en partie (GR3) longe la rive droite du fleuve proposant des points de vue sur la Loire sauvage. Un observatoire à oiseaux sur le bras mort du fleuve permet d’observer librement la richesse faunistique et floristique de ce lieu unique. La commune de Devay propose d’autres circuits de 3, 5 et 7 km. Signalétique sur place. Départ de la Mairie.

https://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

The Les Appelettes trail lies at the heart of the Loire Bourguignonne Regional Nature Reserve, created in 2015. Part of the trail (GR3) runs along the right bank of the river, offering views of the wild Loire. A bird observatory on the river’s dead branch allows visitors to freely observe the rich fauna and flora of this unique site. The commune of Devay offers other circuits of 3, 5 and 7 km. Signs on site. Departure from the town hall.

Deutsch :

Der Rundweg Les Appelettes befindet sich im Herzen des 2015 gegründeten regionalen Naturschutzgebiets Loire Bourguignonne. Dieser Weg (GR3) führt teilweise am rechten Ufer des Flusses entlang und bietet Aussichtspunkte auf die wilde Loire. Ein Vogelobservatorium auf dem toten Arm des Flusses ermöglicht es, den Reichtum an Fauna und Flora dieses einzigartigen Ortes frei zu beobachten. Die Gemeinde Devay bietet weitere Rundwege von 3, 5 und 7 km Länge an. Beschilderung vor Ort. Start am Rathaus.

Italiano :

Il sentiero Les Appelettes si trova nel cuore della Riserva Naturale Regionale Loira Bourguignonne, creata nel 2015. Una parte di questo sentiero (GR3) si snoda lungo la riva destra del fiume, offrendo una vista sulla Loira selvaggia. Un osservatorio ornitologico sul ramo morto del fiume permette ai visitatori di osservare liberamente la ricchezza della flora e della fauna di questa zona unica. Devay offre altri circuiti di 3, 5 e 7 km. Segnaletica sul posto. Partenza dal Municipio.

Español :

El sendero Les Appelettes se encuentra en el corazón de la Reserva Natural Regional del Loira Bourguignonne, creada en 2015. Parte de este sendero (GR3) discurre por la orilla derecha del río, ofreciendo vistas del Loira salvaje. Un observatorio de aves en el brazo muerto del río permite observar libremente la riqueza de la flora y la fauna de esta zona única. Devay ofrece otros circuitos de 3, 5 y 7 km. Señalización in situ. Salida desde el Ayuntamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data