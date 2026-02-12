Secrets d’élevage une immersion grandeur nature à la ferme RDV à la ferme Le Charme des Poulets d’Ici Devay

Secrets d’élevage une immersion grandeur nature à la ferme

RDV à la ferme Le Charme des Poulets d’Ici 18 Rue du Charme Devay Nièvre

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

2026-04-16 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-27 2026-10-22

Avec Carine, plongez au cœur du quotidien d’une ferme d’élevage et observez volailles, moutons et bœufs évoluer en plein air, au rythme des saisons, selon les cas.

Dans un cadre naturel, cette visite vous permettra de découvrir des pratiques d’élevage attentives au bien-être des animaux, de dialoguer avec une éleveuse passionnée et de mieux comprendre les différentes espèces élevées sur place.

Une sortie parfaite pour les enfants curieux comme pour les parents en quête d’authenticité. N’oubliez pas vos appareils photo !

La visite comprend la découverte de la ferme, les bâtiments agricoles.

Important Il est strictement interdit de fumer sur le site. Animaux non admis. Prévoir les chaussures adaptées.

Visite pour les particuliers à dates fixes durant les vacances scolaires. Contact Office de Tourisme Sud Nivernais. Tél. 03 86 25 27 23.

Pour les groupes. Contact Mme Maillault Carine. Tél. 06 09 20 21 15. .

English : Secrets d’élevage une immersion grandeur nature à la ferme

