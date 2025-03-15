Refuge de Pombie par Anéou Laruns Pyrénées-Atlantiques

Refuge de Pombie par Anéou Laruns Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Refuge de Pombie par Anéou A pieds Difficulté moyenne

Refuge de Pombie par Anéou 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Avec son petit lac bordé de grands rochers, le refuge de Pombie est le point

de départ de toutes les ascensions et escalades au Pic du Midi d’Ossau.

Pour y accéder, deux itinéraires sont possibles par le cirque d’Anéou ou par le Caillou de Soques.

Difficulté moyenne

+33 5 59 05 31 41

English : Refuge de Pombie par Anéou

With its small lake bordered by large rocks, the refuge of Pombie is the starting point of all

starting point for all the ascents and climbs to the Pic du Midi d’Ossau

To reach it, two routes are possible by the cirque of Anéou or by the Caillou de Soques.

Deutsch : Refuge de Pombie par Anéou

Mit ihrem kleinen See, der von großen Felsen gesäumt wird, ist die Pombie-Hütte der Ausgangspunkt

ausgangspunkt für alle Aufstiege und Klettertouren zum Pic du Midi d’Ossau

Um dorthin zu gelangen, gibt es zwei mögliche Routen durch den Cirque d’Anéou oder über den Caillou de Soques.

Italiano :

Con il suo laghetto delimitato da grandi rocce, il rifugio Pombie è il punto di partenza per tutti i

di tutte le ascensioni e le salite al Pic du Midi d’Ossau

Per arrivarci, sono possibili due percorsi attraverso il circo di Anéou o il Caillou de Soques.

Español : Refuge de Pombie par Anéou

Con su pequeño lago bordeado de grandes rocas, el refugio de Pombie es el punto de partida de todos

punto de partida de todos los ascensos y subidas al Pic du Midi d’Ossau

Para llegar a ella, hay dos rutas posibles a través del circo de Anéou o del Caillou de Soques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine