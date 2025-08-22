Roche Bernard et Roche Champion Hauts de Bienne Jura

Roche Bernard et Roche Champion A pieds Difficile

Roche Bernard et Roche Champion 4559, route des Fontaines 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Une des plus belles randonnées du Haut-Jura… À cheval sur France et Suisse, vous découvrirez des panoramas exceptionnels depuis la Roche Bernard et la Roche Champion, sur le plateau des lacs, la forêt du Mont Noir et la vallée de la Bienne.

https://randonature.parc-haut-jura.fr/randonnee/lacs-des-mortes-et-de-bellefontaine/ +33 3 84 33 08 73

English :

One of the most beautiful hikes in the Haut-Jura… Straddling France and Switzerland, you’ll discover exceptional panoramas from Roche Bernard and Roche Champion, over the plateau of lakes, the Mont Noir forest and the Bienne valley.

Deutsch :

Eine der schönsten Wanderungen im Haut-Jura… Auf dem Pferd zwischen Frankreich und der Schweiz entdecken Sie außergewöhnliche Panoramen vom Roche Bernard und Roche Champion aus, über die Seenplatte, den Wald des Mont Noir und das Bielatal.

Italiano :

Una delle più belle escursioni dell’Haut-Jura… A cavallo tra Francia e Svizzera, scoprirete una vista panoramica eccezionale da Roche Bernard e Roche Champion, sull’altopiano dei laghi, la foresta del Mont Noir e la valle della Bienne.

Español :

Una de las excursiones más bellas del Haut-Jura… A caballo entre Francia y Suiza, descubrirá unas vistas panorámicas excepcionales desde Roche Bernard y Roche Champion, sobre la meseta de los lagos, el bosque del Mont Noir y el valle del Bienne.

