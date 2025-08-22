Route de la faïence en Lorraine Saint-Clément Meurthe-et-Moselle

Route de la faïence en Lorraine Adultes Voiture Facile

Route de la faïence en Lorraine 57 rue du Neuf Pays 54950 Saint-Clément Meurthe-et-Moselle Grand Est

Depuis 2006, des associations de passionnés s’unissent pour faire connaître le riche patrimoine faïencier lorrain en animant des expositions thématiques. Chaque année, un nouveau thème est présenté aux mêmes lieux et mêmes périodes.

Ce dépliant vous propose de découvrir la variété des expositions organisées par des bénévoles ou par les musées de la région, partenaires de cette Route de la Faïence. Vous pourrez découvrir la richesse des céramiques lorraines, leur histoire et leurs techniques de fabrication au long d’une route qui s’étend sur une grande partie de la région. Au plaisir de vous rencontrer pour des échanges enrichissants !

http://assocfaience54.free.fr/ +33 3 83 72 68 15

English :

Since 2006, associations of enthusiasts have joined forces to promote the rich faience heritage of Lorraine by organizing thematic exhibitions. Each year, a new theme is presented in the same places and periods

This leaflet offers you to discover the variety of exhibitions organized by volunteers or by the museums of the region, partners of this Route de la Faïence. You will be able to discover the richness of Lorraine’s ceramics, their history and their manufacturing techniques along a route that extends over a large part of the region. We look forward to meeting you for enriching exchanges!

Deutsch :

Seit 2006 schließen sich Vereine von Enthusiasten zusammen, um das reiche Fayence-Erbe Lothringens durch die Organisation von Themenausstellungen bekannt zu machen. Jedes Jahr wird an denselben Orten und zu denselben Zeiten ein neues Thema präsentiert

In diesem Faltblatt können Sie die Vielfalt der Ausstellungen entdecken, die von Freiwilligen oder von den Museen der Region, die Partner dieser Route de la Faïence sind, organisiert werden. Sie können den Reichtum der lothringischen Keramik, ihre Geschichte und ihre Herstellungstechniken entlang einer Route entdecken, die sich über einen großen Teil der Region erstreckt. Wir freuen uns darauf, Sie zu einem bereichernden Austausch zu treffen!

Italiano :

Dal 2006, le associazioni di appassionati si sono unite per promuovere il ricco patrimonio di maioliche della Lorena organizzando mostre a tema. Ogni anno viene presentato un nuovo tema negli stessi luoghi e negli stessi periodi

Questo opuscolo vi offre l’opportunità di scoprire la varietà di mostre organizzate da volontari o dai musei della regione, partner di questa Route de la Faïence. Potrete scoprire la ricchezza della ceramica lorenese, la sua storia e le sue tecniche di lavorazione lungo un percorso che si estende su gran parte della regione. Non vediamo l’ora di incontrarvi per scambi arricchenti!

Español :

Desde 2006, las asociaciones de aficionados se han unido para promover el rico patrimonio de loza de Lorena organizando exposiciones temáticas. Cada año se presenta un nuevo tema en los mismos lugares y durante los mismos periodos

Este folleto le ofrece la oportunidad de descubrir la variedad de exposiciones organizadas por voluntarios o por los museos de la región, socios de esta Ruta de la Faïence. Podrá descubrir la riqueza de la cerámica de Lorena, su historia y sus técnicas de fabricación a lo largo de un recorrido que se extiende por gran parte de la región. Esperamos encontrarnos con usted para realizar intercambios enriquecedores

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain