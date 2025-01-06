Route de la Truffe Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Route de la Truffe Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Route de la Truffe Bus Facile

Route de la Truffe 21700 Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 128000.0 Tarif :

Bienvenue sur la Route de la Truffe. Cet itinéraire gourmand vous fera découvrir l’un des produits emblématiques de la Côte-d’Or la truffe de Bourgogne. Au départ de Nuits-Saint-Georges, traversez les paysages bucoliques du département en faisant un arrêt à chaque étape pour déguster, participer au cavage et en savoir davantage sur cette spécialité. Le trajet vous mènera à la Maison de la forêt à Leuglay, où tous les secrets de ce produit vous seront dévoilés.

Facile

English :

Welcome to the Truffle Route. This gourmet itinerary will make you discover one of the emblematic products of the Côte-d?Or: the Burgundy truffle. Starting from Nuits-Saint-Georges, cross the bucolic landscapes of the department by making a stop at each stage to taste, take part in the cavage and learn more about this speciality. The route will lead you to the Maison de la forêt in Leuglay, where all the secrets of this product will be revealed to you.

Deutsch :

Willkommen auf der Route de la Truffe (Trüffelstraße). Auf dieser Gourmetroute lernen Sie eines der emblematischsten Produkte der Côte-d’Or kennen: die Burgundertrüffel. Von Nuits-Saint-Georges aus durchqueren Sie die bukolischen Landschaften des Departements und machen an jeder Station Halt, um zu probieren, an der Cavage teilzunehmen und mehr über diese Spezialität zu erfahren. Die Fahrt führt Sie zum Maison de la forêt in Leuglay, wo Ihnen alle Geheimnisse dieses Produkts enthüllt werden.

Italiano :

Benvenuti sulla Strada del Tartufo. Questo itinerario gastronomico vi farà scoprire uno dei prodotti emblematici della Côte-d’Or: il tartufo di Borgogna. Partendo da Nuits-Saint-Georges, attraverserete i paesaggi bucolici del dipartimento, fermandovi a ogni tappa per degustare, partecipare al cavage e conoscere meglio questa specialità. Il percorso vi condurrà alla Maison de la forêt di Leuglay, dove vi saranno svelati tutti i segreti di questo prodotto.

Español :

Bienvenido a la Ruta de la Trufa. Este itinerario gastronómico le hará descubrir uno de los productos emblemáticos de la Côte-d’Or: la trufa de Borgoña. Partiendo de Nuits-Saint-Georges, atraviese los bucólicos paisajes del departamento, deteniéndose en cada etapa para degustar, participar en el cavage y aprender más sobre esta especialidad. La ruta le conducirá hasta la Maison de la forêt, en Leuglay, donde le desvelarán todos los secretos de este producto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data