Route gourmande en Bourgogne du sud Beaune Côte-d’Or

Route gourmande en Bourgogne du sud Bus Facile

Route gourmande en Bourgogne du sud Place de la Halle 21200 Beaune Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 110000.0 Tarif :

Partez pour une journée en mode dépaysement total, sans pour autant partir loin de chez vous ! Notre belle région a la chance de posséder des vignobles exceptionnels que vous connaissez si bien, mais préparez-vous pour un parcours savoureux, plein d’expériences œnologiques et gastronomiques ! Au-delà des vins prestigieux, Pommard, Mercurey, Pouilly-Fuissé, on vous promet bien d’autres richesses et spécialités de notre terroir, qui n’attendent plus que vous !

Facile

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English :

Take off for a day with a complete change of scenery, without having to go far from home! Our beautiful region is blessed with the exceptional vineyards you know so well, but get ready for a tasty tour full of ?nological and gastronomic experiences! In addition to the prestigious wines of Pommard, Mercurey and Pouilly-Fuissé, we promise you many other treasures and specialties of our terroir, just waiting for you!

Deutsch :

Machen Sie sich auf zu einem Tag im Modus des totalen Tapetenwechsels, ohne dabei weit weg von zu Hause zu fahren! Unsere schöne Region hat das Glück, außergewöhnliche Weinberge zu besitzen, die Sie so gut kennen, aber bereiten Sie sich auf eine schmackhafte Reise voller ökologischer und gastronomischer Erlebnisse vor! Neben den renommierten Weinen Pommard, Mercurey und Pouilly-Fuissé versprechen wir Ihnen noch viele andere Reichtümer und Spezialitäten unserer Region, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden!

Italiano :

Partite per una giornata di completo cambiamento di scenario, senza dovervi allontanare da casa! La nostra bella regione è ricca di vigneti eccezionali che conoscete bene, ma preparatevi a un tour gustoso, ricco di esperienze gastronomiche e tecnologiche! Oltre ai prestigiosi vini di Pommard, Mercurey e Pouilly-Fuissé, possiamo promettervi molte altre ricchezze e specialità della nostra regione, che aspettano solo voi!

Español :

Salga a pasar un día con un completo cambio de aires, ¡sin tener que alejarse mucho de casa! Nuestra hermosa región cuenta con algunos de los excepcionales viñedos que tan bien conoce, pero prepárese para un sabroso recorrido, lleno de experiencias gastronómicas y enológicas Además de los prestigiosos vinos de Pommard, Mercurey y Pouilly-Fuissé, podemos prometerle muchas otras riquezas y especialidades de nuestra región, ¡que le están esperando!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data