Route Rimbaud-Verlaine Charleville-Mézières Ardennes

Route Rimbaud-Verlaine Charleville-Mézières Ardennes vendredi 1 août 2025.

Route Rimbaud-Verlaine

Route Rimbaud-Verlaine 08000 Charleville-Mézières Ardennes Grand Est

Véritable pèlerinage poétique évoquant les pérégrinations de ces grands noms de la littérature française. De Charleville-Mézières, ville natale de Rimbaud, à Roche où il écrivit Une Saison en Enfer, et de Rethel, où Verlaine enseigna au collège, à Juniville (auberge Verlaine), laissez vous guider par la poésie des mots, des personnages et des lieux. Les paysages tout au long de cet itinéraire sont en parfaite harmonie avec ces personnages hors du commun.

English :

A true poetic pilgrimage evoking the peregrinations of these great names of French literature. From Charleville-Mézières, Rimbaud’s birthplace, to Roche where he wrote Une Saison en Enfer, and from Rethel, where Verlaine taught at the college, to Juniville (Verlaine’s inn), let yourself be guided by the poetry of words, characters and places. The landscapes all along this itinerary are in perfect harmony with these extraordinary characters.

Deutsch :

Eine wahre poetische Pilgerreise, die an die Wanderungen dieser großen Namen der französischen Literatur erinnert. Von Charleville-Mézières, Rimbauds Geburtsstadt, bis Roche, wo er eine Saison in der Hölle schrieb, und von Rethel, wo Verlaine am Gymnasium unterrichtete, bis Juniville (Auberge Verlaine), lassen Sie sich von der Poesie der Worte, der Personen und der Orte leiten. Die Landschaften entlang dieser Route stehen in perfekter Harmonie mit diesen außergewöhnlichen Charakteren.

Italiano :

Un vero e proprio pellegrinaggio poetico che evoca le peregrinazioni di questi grandi nomi della letteratura francese. Da Charleville-Mézières, città natale di Rimbaud, a Roche, dove scrisse Une Saison en Enfer, e da Rethel, dove Verlaine insegnò a scuola, a Juniville (locanda di Verlaine), lasciatevi guidare dalla poesia delle parole, dei personaggi e dei luoghi. I paesaggi lungo questo percorso sono in perfetta armonia con questi straordinari personaggi.

Español :

Un verdadero peregrinaje poético que evoca las peregrinaciones de estos grandes nombres de la literatura francesa. Desde Charleville-Mézières, lugar de nacimiento de Rimbaud, hasta Roche, donde escribió Une Saison en Enfer, y desde Rethel, donde Verlaine dio clases en la escuela, hasta Juniville (posada de Verlaine), déjese guiar por la poesía de las palabras, los personajes y los lugares. Los paisajes de esta ruta están en perfecta armonía con estos extraordinarios personajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Ardennes Tourisme