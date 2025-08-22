Route touristique sur les Guerres de Vendée à Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Route touristique sur les Guerres de Vendée à Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre, entre Angers, Nantes et Cholet bénéficie d’un patrimoine architectural et culturel particulièrement riche et diversifié, notamment sur les Guerres de Vendée. Revivez ici ce pan méconnu de l’histoire des Mauges.

https://www.montrevaultsurevre.fr/loisirs-culture-tourisme/tourisme/patrimoine/ +33 2 41 30 02 65

Montrevault-sur-Èvre, between Angers, Nantes and Cholet, boasts a particularly rich and diverse architectural and cultural heritage, especially during the Vendée Wars. Relive this little-known part of Mauges history here.

Montrevault-sur-Èvre liegt zwischen Angers, Nantes und Cholet und verfügt über ein besonders reiches und vielfältiges architektonisches und kulturelles Erbe, das sich insbesondere auf die Vendée-Kriege bezieht. Erleben Sie hier diesen wenig bekannten Teil der Geschichte der Mauges.

Montrevault-sur-Èvre, tra Angers, Nantes e Cholet, vanta un patrimonio architettonico e culturale particolarmente ricco e diversificato, soprattutto durante le guerre di Vandea. Qui potrete rivivere questa parte poco conosciuta della storia dei Mauges.

Montrevault-sur-Èvre, entre Angers, Nantes y Cholet, cuenta con un patrimonio arquitectónico y cultural particularmente rico y diverso, sobre todo durante las Guerras de Vendée. Aquí podrá revivir esta parte poco conocida de la historia de las Mauges.

