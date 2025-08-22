ROUTES DES VINS LOIRE SAUVAGE ET CORNICHE ANGEVINE Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Route des vins Loire sauvage et corniche angevine

Route des vins Loire sauvage et corniche angevine 49290 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 58000.0

Sur les Routes des Vins, ce circuit œnotouristique de 58 km en voiture, vous emmène à travers les vignobles de la corniche angevine, ses petits villages et sur les berges de la Loire… Profitez-en pour goûter à l’un des vins AOC de la région !

http://anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21

English :

On the Wine Roads, this 58 km wine tourism circuit by car takes you through the vineyards of the Corniche Angevine, its small villages and on the banks of the Loire River… Take the opportunity to taste one of the region’s AOC wines!

Deutsch :

Auf den Weinstraßen, dieser 58 km langen Weintourismusroute mit dem Auto, werden Sie durch die Weinberge der Corniche Anjou, ihre kleinen Dörfer und an den Ufern der Loire entlang geführt… Nutzen Sie die Gelegenheit, um einen der AOC-Weine der Region zu probieren!

Italiano :

Sulle Routes des Vins, questo tour di 58 km in auto vi porta attraverso i vigneti della corniche dell’Anjou, i suoi piccoli villaggi e lungo le rive della Loira? Cogliete l’occasione per degustare uno dei vini DOC della regione!

Español :

En las Rutas de los Vinos, este recorrido de 58 km en coche le llevará a través de los viñedos de la cornisa de Anjou, sus pequeños pueblos y a lo largo de las orillas del Loira? Aproveche la oportunidad de degustar uno de los vinos AOC de la región

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Anjou tourime