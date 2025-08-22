ROUTES DES VINS VIGNOBLES ET TROGLODYTES DU SAUMUROIS Saumur Maine-et-Loire

ROUTES DES VINS VIGNOBLES ET TROGLODYTES DU SAUMUROIS

Sur les Routes des Vins et Village de l’Anjou, ce circuit œnotouristique de 90 km en voiture vous fera vagabonder entre châteaux, villages troglodytiques et moulins… C’est le moment de goûter aux nombreux vins AOC du Saumurois !

English :

On the Routes des Vins et Village de l’Anjou, this 90-km tour by car will take you from châteaux to troglodyte villages and windmills? It’s time to taste the many AOC wines of the Saumur region!

Deutsch :

Auf den Wein- und Dorfrouten von Anjou führt Sie diese 90 km lange Tour mit dem Auto durch Schlösser, Höhlendörfer und Mühlen Es ist Zeit, die zahlreichen AOC-Weine des Saumurois zu probieren!

Italiano :

Sulle Routes des Vins et Village de l’Anjou, questo tour di 90 km in auto vi porterà ad attraversare castelli, villaggi trogloditi e mulini a vento? È il momento ideale per degustare i numerosi vini AOC della regione di Saumur!

Español :

En las Rutas de los Vinos y Pueblos de Anjou, este recorrido de 90 km en coche le llevará por castillos, pueblos trogloditas y molinos de viento.. Es el momento perfecto para degustar los numerosos vinos DOC de la región de Saumur

