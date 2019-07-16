SAINT-JOSEPH-DE-PORTERIE Nantes Loire-Atlantique

SAINT-JOSEPH-DE-PORTERIE Nantes Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

SAINT-JOSEPH-DE-PORTERIE

SAINT-JOSEPH-DE-PORTERIE 44300 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Itinéraire aux couleurs réelles ou symboliques du noir avec la chanson de Barbara (immortalisant la rue de la Grange-au-Loup ) au rouge avec la Roseraie, en passant par Port-la-Blanche.

+33 2 40 41 90 00

English :

Itinerary with real or symbolic colours: from black with Barbara’s song (immortalizing the « rue de la Grange-au-Loup ») to red with the Roseraie, via Port-la-Blanche.

Deutsch :

Route mit realen oder symbolischen Farben: von Schwarz mit dem Lied von Barbara (in dem die « Rue de la Grange-au-Loup » verewigt wird) bis Rot mit dem Rosengarten, über Port-la-Blanche.

Italiano :

Un percorso dai colori reali o simbolici: dal nero della canzone di Barbara (che immortala la « rue de la Grange-au-Loup ») al rosso della Roseraie, passando per Port-la-Blanche.

Español :

Un recorrido con colores reales o simbólicos: del negro con la canción de Bárbara (que inmortaliza la « rue de la Grange-au-Loup ») al rojo con la Roseraie, pasando por Port-la-Blanche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-16 par eSPRIT Pays de la Loire