SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE RANDONNÉE LES BOUCLES DE SAINT MARS 15 KM Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE RANDONNÉE LES BOUCLES DE SAINT MARS 15 KM Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne vendredi 1 août 2025.

SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE RANDONNÉE LES BOUCLES DE SAINT MARS 15 KM

SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE RANDONNÉE LES BOUCLES DE SAINT MARS 15 KM 53220 Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Un beau sentier autour du patrimoine bâti et naturel

http://www.bocage-mayennais.fr/   +33 2 43 11 26 55

English :

A beautiful trail around the built and natural heritage

Deutsch :

Ein schöner Pfad rund um das Bau- und Naturerbe

Italiano :

Un bellissimo percorso intorno al patrimonio edilizio e naturale

Español :

Un hermoso recorrido por el patrimonio construido y natural

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire