Saint-Palais, à la croisée des chemins Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais, à la croisée des chemins Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Saint-Palais, à la croisée des chemins Vélo de route Difficulté moyenne

Saint-Palais, à la croisée des chemins 64120 Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16500.0 Tarif :

A la croisée des trois principales voies, l’ancienne capitale de la Navarre a de tout temps vu passer les voyageurs, commerçants, paysans et autres conquérants. Les villages perchés environnants offrent un beau panel de l’architecture basque ainsi que d’incontournables points de vue sur les Pyrénées

Difficulté moyenne

English : Saint-Palais, à la croisée des chemins

At the crossroads of the three main roads, the ancient capital of Navarre has always seen travelers, merchants, farmers and other conquerors pass through. The surrounding hilltop villages offer a beautiful array of Basque architecture as well as unmissable views of the Pyrenees

Deutsch : Saint-Palais, à la croisée des chemins

Die ehemalige Hauptstadt Navarras, die an der Kreuzung der drei Hauptstraßen liegt, hat schon immer Reisende, Händler, Bauern und andere Eroberer gesehen. Die umliegenden hochgelegenen Dörfer bieten eine schöne Auswahl an baskischer Architektur sowie unumgängliche Aussichtspunkte auf die Pyrenäen

Italiano :

All’incrocio delle tre vie principali, l’antica capitale della Navarra ha sempre visto passare viaggiatori, commercianti, agricoltori e altri conquistatori. I villaggi collinari circostanti offrono una raffinata selezione di architettura basca e viste imperdibili sui Pirenei

Español : Saint-Palais, à la croisée des chemins

En la encrucijada de las tres rutas principales, la antigua capital de Navarra siempre ha visto pasar a viajeros, comerciantes, agricultores y otros conquistadores. Los pueblos de las colinas de los alrededores ofrecen una buena selección de arquitectura vasca, así como unas vistas imperdibles de los Pirineos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine