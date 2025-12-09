Saut du Doubs Châtelard Villers-le-Lac Doubs

Saut du Doubs Châtelard A pieds Difficile

Saut du Doubs Châtelard Parking des Vions, Villers-le-Lac 25130 Villers-le-Lac Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10010.0 Tarif :

Randonnée typique dans les méandres du Doubs. Au programme cascade du saut du Doubs, point de vue du Châtelard et parois rocheuses.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/993

English :

Typical hike along the meandering Doubs. On the program: Saut du Doubs waterfall, Châtelard viewpoint and rock faces.

Deutsch :

Typische Wanderung durch die Windungen des Doubs. Auf dem Programm stehen der Wasserfall am Saut du Doubs, der Aussichtspunkt von Châtelard und die Felswände.

Italiano :

Un’escursione tipica lungo i meandri del Doubs. In programma: la cascata del Saut du Doubs, il belvedere di Châtelard e le pareti rocciose.

Español :

Una excursión típica por los meandros del Doubs. En el programa: la cascada Saut du Doubs, el mirador de Châtelard y las paredes rocosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data