Saut du Doubs Châtelard Villers-le-Lac Doubs
Saut du Doubs Châtelard Villers-le-Lac Doubs vendredi 1 mai 2026.
Saut du Doubs Châtelard A pieds Difficile
Saut du Doubs Châtelard Parking des Vions, Villers-le-Lac 25130 Villers-le-Lac Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10010.0 Tarif :
Randonnée typique dans les méandres du Doubs. Au programme cascade du saut du Doubs, point de vue du Châtelard et parois rocheuses.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/993
English :
Typical hike along the meandering Doubs. On the program: Saut du Doubs waterfall, Châtelard viewpoint and rock faces.
Deutsch :
Typische Wanderung durch die Windungen des Doubs. Auf dem Programm stehen der Wasserfall am Saut du Doubs, der Aussichtspunkt von Châtelard und die Felswände.
Italiano :
Un’escursione tipica lungo i meandri del Doubs. In programma: la cascata del Saut du Doubs, il belvedere di Châtelard e le pareti rocciose.
Español :
Una excursión típica por los meandros del Doubs. En el programa: la cascada Saut du Doubs, el mirador de Châtelard y las paredes rocosas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data