Savoure Montbéliard Montbéliard Doubs

Savoure Montbéliard Gravel bike Difficulté moyenne

Savoure Montbéliard Gare de Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21020.0 Tarif :

Voici une boucle qui permet en 20km de laisser rapidement le décor urbain de Montbéliard derrière soi pour prendre un bain de chlorophylle sur les hauteurs des Hauts du Bourbet.

https://explore.doubs.fr/trek/262

English :

Here’s a 20km loop that lets you quickly leave the urban backdrop of Montbéliard behind and take a chlorophyll bath on the heights of Hauts du Bourbet.

Deutsch :

Hier ist eine Schleife, bei der man auf 20 km die städtische Kulisse von Montbéliard schnell hinter sich lassen kann, um in den Höhen von Hauts du Bourbet ein Chlorophyllbad zu nehmen.

Italiano :

Ecco un anello di 20 km che permette di lasciarsi rapidamente alle spalle lo scenario urbano di Montbéliard e di fare un bagno di clorofilla sulle alture dell’Hauts du Bourbet.

Español :

He aquí un bucle de 20 km que permite dejar atrás rápidamente el telón de fondo urbano de Montbéliard y darse un baño de clorofila en las alturas de Hauts du Bourbet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data