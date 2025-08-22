Sentier botanique et Cascade des Poux Courchevel Savoie

Sentier botanique et Cascade des Poux

Sentier botanique et Cascade des Poux 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette forêt lumineuse, la proximité de l’eau est reposante. Sur le chemin, découvrez des essences variées, rares et protégées.

Ne pas s’engager en cas de fortes précipitations.

English : Sentier botanique et Cascade des Poux

Being close to water is very relaxing as you walk through the light-filled forest. Look out for a wide range of rare and protected species along the way.

Avoid in heavy rain.

Deutsch : Sentier botanique et Cascade des Poux

In diesem lichtdurchfluteten Wald ist die Nähe zum Wasser erholsam. Entdecken Sie auf dem Weg verschiedene seltene und geschützte Baumarten.

Bei starkem Regen nicht wandern.

Italiano :

In questa foresta luminosa, la vicinanza dell’acqua è rilassante. Lungo il percorso, scoprite una varietà di specie rare e protette.

Non partire in caso di pioggia battente.

Español : Sentier botanique et Cascade des Poux

En este luminoso bosque, la proximidad del agua resulta relajante. Por el camino, descubra diversas especies raras y protegidas.

No emprenda el camino con lluvia intensa.

